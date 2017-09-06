Девятый эпизод «Звездных войн» остался без режиссера

Колин Треворроу покинул кресло режиссера девятого эпизода «Звездных войн». Об этом сообщается на официальном сайте киносаги.

«Lucasfilm и Треворроу приняли взаимное решение расстаться из-за разного видения проекта», — утверждается в заявлении киностудии. Пока неизвестно, кто займет освободившееся место режиссера.

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2 августа Треворроу пригласил автор пьесы о Гарри Поттере Джека Торна внести правки в сценарий проекта. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что создателям картины потребовался «свежий взгляд».

21 июня режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер отказались от работы над спин-оффом серии «Звездные войны» о молодости контрабандиста Хана Соло. Как уточнила глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, причиной стали «несовпадение творческого видения у продюсеров и кинематографистов».

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, которая на данный момент состоит из семи эпизодов и спин-оффа. Производство очередного эпизода саги должно начаться в январе 2018-го, а премьера состоится 24 мая 2019 года.