Сценарий девятых «Звездных войн» перепишет автор пьесы о Гарри Поттере

Режиссер фильма «Звездные войны: Эпизод IX» Колин Треворроу пригласил для участия в проекте английского сценариста Джека Торна. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Треворроу подготовил сценарий ленты совместно с Дереком Коннолли, однако, как утверждают лица, знакомые с ситуацией, создателям картины потребовался свежий взгляд.

Пока неизвестно, насколько серьезные правки собирается внести Торн.

Производство фильма должно начаться в январе 2018-го, а премьера состоится 24 мая 2019 года.

В декабре также выйдет восьмая часть саги, «Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай».

Джек Торн работал над такими проектами, как «Молокососы», «Отбросы», «Это Англия '86», «Это Англия '88» и «Бесстыдники». Он также написал сценарий спектакля «Гарри Поттер и проклятое дитя» на основе книги британской писательницы Джоан Роулинг.