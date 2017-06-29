Робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за почти 3 миллиона долларов

Астромеханический дроид R2-D2, который использовался во время съемок оригинальной трилогии «Звездные войны», ушел с молотка за 2,76 миллиона долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Личность покупателя не раскрывается.

Отмечается, что проданный робот стал самым дорогим экспонатом на тематических торгах аукционного дома Profiles in History. Среди других лотов, в частности, меч Люка Скайуокера (продан за 450 тысяч долларов) и шлем Дарта Вейдера (96 тысяч долларов).

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В костюме R2-D2 на съемках оригинальной трилогии «Звездные войны» находился английский актер Кенни Бейкер, рост которого составлял 112 сантиметров. Артист исполнял эту роль и в последующих четырех частях, но в основном роботом управляли дистанционно или с использованием CGI-моделей. После смерти Бейкера в августе 2016-го R2-D2 сыграл британский актер-карлик Джимми Ви.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея. На данный момент серия состоит из семи эпизодов и спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Восьмая часть франшизы выйдет в прокат в декабре. Помимо нее, киностудия Lucasfilm работает над спин-оффом о молодом Хане Соло.