На роль R2-D2 в «Звездных войнах» нашли нового актера

Новым исполнителем роли астромеханического дроида R2-D2 в будущих фильмах саги «Звездные войны» станет британский актер Джимми Ви. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает The Guardian.

Ви придет на смену актеру-карлику Кенни Бейкеру, который скончался в августе 2016-го. Он сыграл робота R2-D2 в семи оригинальных картинах.

В последней ленте «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» Ви в нескольких эпизодах исполнял роль дроида, однако в титрах он не указан. Впервые он его сыграет полностью в фильме «Звездные войны: Последний джедай» — восьмой части саги.

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Рост 57-летнего шотландца Ви — 112 сантиметров. Это, как и в случае с Бейкером, позволяет ему полностью поместиться в костюм робота.

Актер также появлялся в картине «Гарри Поттер и философский камень» в роли гоблина, но в титрах его имя не указывалось.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. В настоящее время она состоит из оригинальной трилогии (с четвертого по шестой эпизод), трилогии-приквела (с первого по третий эпизоды), одного сиквела (седьмой эпизод), а также спин-оффа «Изгой-Один. Звездные войны: Истории».