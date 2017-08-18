Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн» обзаведется спин-оффом

Студия Lucasfilm планирует снять фильм, посвященный персонажу франшизы «Звездные войны» джедаю Оби-Вану Кеноби. Режиссером картины может стать Стивен Долдри, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Отмечается, что продюсеры ведут переговоры с кинематографистом. Работа над сценарием ленты еще не началась. Имя актера, который исполнит главную роль, неизвестно.

Оби-Ван Кеноби — мастер-джедай, обучавший Энакина Скайуокера и его сына Люка. В оригинальной трилогии «Звездных войн» персонажа сыграл актер Алек Гиннесс, а в трилогии приквелов роль молодого Кеноби исполнил Юэн Макгрегор.

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Стивен Долдри был трижды номинирован на премию «Оскар». Он снял такие картины, как «Чтец», «Билли Эллиот», «Часы» и «Жутко громко и запредельно близко».

Фантастическая киноэпопея «Звездные войны» на данный момент состоит из семи эпизодов и спин-оффа. Студия Lucasfilm также снимает фильм о другом персонаже франшизы, контрабандисте Хане Соло. Выход ленты, у которой еще нет названия, намечен на 2018 год.

В 2013 году Макгрегор заявлял, что готов сыграть Оби-Вана в сольной ленте, если ее когда-нибудь соберутся снимать.