На фото со съемок спин-оффа «Звездных войн» обнаружили жену Чубакки

Режиссер Рон Ховард опубликовал в Twitter фотографию со съемок спин-оффа серии «Звездные войны» о молодости контрабандиста Хана Соло. На снимке виден кинематографист и Чубакка, сообщник и друг главного героя фильма.

«Чуви просматривает снятую сцену», — написал в твите Ховард.

Подписчики режиссера обнаружили на экране в правом углу снимка кадр со съемок, на котором видны два обнимающихся вуки. Фанаты посчитали, что это Чубакка и его жена.

— Ryan Daniel Ness (@hvness) 17 июля 2017, 09:53

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Рон Ховард был назначен режиссером спин-оффа о Хане Соло в июне. Фил Лорд и Кристофер Миллер, работавшие над картиной до него, ушли с проекта из-за несовпадения творческого видения у продюсеров и кинематографистов.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, которая на данный момент состоит из семи эпизодов и спин-оффа. Выход ленты о Хане Соло, у которой еще нет названия, намечен на 2018 год. Роль главного персонажа исполнит американский актер Олден Эренрайк. Также в фильме снимутся Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

Вуки — разумная раса высоких, покрытых шерстью гуманоидов, живших на планете Кашиик.