Британская почта выпустит марки о «Звездных войнах» со скрытыми рисунками

Королевская почта Великобритании выпустит марки, посвященные восьмому эпизоду киносаги «Звездные войны». Об этом сообщается в пресс-релизе этой организации.

На них будут изображены Чубакка, Маз Каната, верховный лидер Сноук и дроиды BB-8, R2-D2, C-3PO, уже знакомые зрителям «Звездных войн», а также робот K-2SO из фильма «Изгой-один. Звездные войны: Истории» и существо порг с планеты Эч-То, которое появится в картине «Звездные войны: Последние джедаи». Некоторые детали на марках с дроидами можно увидеть только под ультрафиолетовым освещением.

В пресс-релизе отмечается, что марки выпущены в честь многочисленных британских актеров и участников съемочной группы, работающих над «Звездными войнами».

Премьера картины «Звездные войны: Последние джедаи» в России состоится 14 декабря 2017 года.

В мае сообщалось, что компания Mercedes-Benz выпустила ограниченную серию автомобилей CLA 180 в честь 40-летия кинофраншизы «Звездные войны».