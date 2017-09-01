Lego раскрыло секреты новых «Звездных войн» с помощью конструктора

В четверг, 31 августа, в Москве состоялась секретная презентация новых наборов Lego Star Wars, посвященных восьмому эпизоду культовой киносаги «Звездные войны». Корреспондент «Ленты.ру» посетил мероприятие и узнал подробности грядущего противостояния между силами Света и Тьмы.

Всего компанией Lego было представлено 11 наборов, среди которых оказались модели техники и персонажей, как со стороны «Сопротивления» и так и «Первого Ордена». Так, силы Тьмы в новой коллекции представили космический истребитель СИД одного из главных антагонистов новой трилогии ситха Кайло Рена, штурмовой шагоход и тяжелый разведывательный шагоход «Первого Ордена», а также две фигурки — элитный преторианский страж с двуклинковый световом мечом и элитный пилот истребителя СИД.

Фото: Пресс-служба Lego 1 /5

Не забыли создатели и про «Сопротивление». В этот раз повстанцы обзавелись внушительным бомбардировщиком, и транспортный корабль с положительными персонажами саги Финном и Роуз на борту. Помимо этого сторону Света представили три фигурки героев — дроида BB-8, джедайке Рей и культовому контрабандисту Чубакке.

Корреспондент «Ленты.ру» также ознакомился с коллекционным конструктором «Звездный разрушитель Первого Ордена», состоящим из 1,4 тысячи деталей.

Все наборы поступят в продажу с 1 сентября и будут доступны любителям вселенной Лукаса в сети сертифицированных магазинов Lego.

Премьера картины «Звездные войны: Последние джедаи» в России состоится 14 декабря 2017 года.