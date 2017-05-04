Mercedes-Benz выпустит серию машин в честь «Звездных войн»

Компания Mercedes-Benz выпустила ограниченную серию автомобилей CLA 180 в честь 40-летия кинофраншизы «Звездные войны». Как сообщает Luxurylaunches, автомобили будут представлены только на японском рынке.

В серию войдут только 120 машин, они будут выполнены в двух цветах: белом, для тех, кто выберет светлую сторону силы, и черном — для приверженцев темной стороны. Автомобиль оснащен 1,6 литровым двигателем, который может развивать мощность до 122 лошадиных сил. Ориентировочная стоимость моделей составит порядка 45 тысяч долларов.

От обычных машин спецсерия отличается тематическими аксессуарами, например, красной прострочкой кресел и руля, ковривами с логотипом «Звездных войн», также в машинах установлена колонка, которая вопроизводит звуки, издаваемые роботом R2-D2.

«Звездные войны» — фантастическая франшиза, включающая в себя кинофильмы и анимационные сериалы. Серия на данный момент состоит из семи эпизодов и вышедшего в 2016 году спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории». На декабрь 2017 года намечена премьера восьмой части саги — фильма «Последний джедай». В мае 2018-го на экраны выйдет спин-офф, посвященный одному из главных персонажей серии, контрабандисту Хану Соло.