Сыгравший Джа-Джа Бинкса в «Звездных войнах» актер пытался убить себя из-за роли

Актер Ахмед Бест признался, что едва не совершил суицид из-за персонажа, которого сыграл во второй трилогии «Звездных войн». Артист опубликовал в Twitter снимок, на котором вместе с сыном стоит на том месте, где почти покончил с собой.

«В следующем году будет 20 лет с тех пор, как я столкнулся с волной негатива в СМИ, которая до сих пор влияет на мою карьеру. В этом месте я практически совершил самоубийство. До сих пор трудно говорить об этом. Я выжил, и этот маленький парень стал даром за мое выживание», — написал Бест.

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Актер не уточнил, что речь идет именно о его съемках в «Звездных войнах». Бест впервые появился в фантастической саге в роли нелепого человекоподобного гунгана Джа-Джа Бинкса в ленте «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», который вышел 19 лет назад, в 1999 году. Комический персонаж был встречен фанатами франшизы с неприязнью, многие критики посчитали его сюжетную линию бессмысленной и заявили, что авторы фильма ввели Джа-Джа Бинкса лишь для привлечения детской аудитории. В персонаже также увидели карикатуру на вест-индских негров из-за его акцента.

Джа-Джа Бинкс также появился в картинах «Звездные войны Эпизод II. Атака клонов» и «Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов».

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