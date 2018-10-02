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В критике «Последних джедаев» обвинили русских троллей

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Райан Джонсон

Русские интернет-тролли устроили информационную атаку на режиссера фильма «Звездные войны: Последние джедаи» Райана Джонсона. Об этом говорится в опубликованном на сайте researchgate исследовании Мортена Бэя, научного сотрудника Университета Южной Калифорнии.

Согласно исследованию, более половины негативных твитов, адресованных Джонсону и связанных с «Последними джедаями», были написаны «ботами, троллями / фейковыми аккаунтами или политическими активистами, которые использовали спор для распространения праворадикальных идей и идей дискриминации по гендерному признаку, расе или сексуальной ориентации». По словам Бэя, часть этих интернет-пользователей — русские тролли.

Автор исследования определил, что 11 из 206 аккаунтов-критиков являлись ботами (аккаунт, который управляется программой), 33 — троллями (аккаунт, которым управляет человек, скрывающий свою личность). 16 аккаунтов из 33, отметил Бэй, принадлежали русским троллям. Один из таких пользователей писал Джонсону, что тот «испортил "Звездные войны"» не менее 13 раз в течение трех недель, помимо этого критикуя его как режиссера в других твитах. Бэй отметил, что 11 из 16 аккаунтов русских троллей писали только о «Последних джедаях», Райане Джонсоне и правых политических силах США.

Целью русских троллей Бэй посчитал использование критики «Звездных войн» для ведения информационной войны, которая приведет к политическим изменениям и поддержит консервативную повестку. Подобная тактика, подчеркнул автор исследования, использовалась на выборах президента США 2016 года. По его словам, атака на «Звездные войны» помогает усиливать ощущение, что «Америка расколота и пребывает в хаосе».

В марте Райан Джонсон обвинил Россию в попытке повлиять на сюжет Последних джедаев. Он заявил, что русские тролли атаковали его в твиттере, желая проконтролировать определенные сюжетные повороты. Режиссер заявил, что в этом участвовали несколько сотен русских аккаунтов.

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