Россию обвинили в попытке изменить «Звездные войны»

Режиссер фильма «Звездные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон рассказал о попытке России повлиять на сюжет картины. Об этом он сообщил в документальной ленте «Режиссер и джедаи», его цитирует портал Filmschoolrejects.

По словам кинематографиста, на ранних стадиях производства «Последних джедаев» его атаковали русские боты в Twitter. Они хотели проконтролировать определенные части сценария. «Это невероятно. Эти русские аккаунты совершали скоординированные действия. Сотни аккаунтов», — отметил Джонсон.

Усилия ботов были направлены на то, чтобы не допустить смерти генерала Хакса в новой трилогии. Зачем это было нужно, Джонсон сначала не понимал, но авторы заметки высказали мнение, что боты исходили из «любви к авторитарным режимам».

Генерал Хакс — командир космической базы «Старкиллер». Он руководил операцией по уничтожению Новой Республики, в результате которой погибли миллионы людей. Его роль исполнил актер Донал Глисон. Впервые персонаж появился в ленте «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы».

Ранее в марте пользователи сети откопали немецкие «Звездные войны» с Люком в золотом комбинезоне.

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