В сети откопали немецкие «Звездные войны» с Люком в золотом комбинезоне

Пользователь Twitter @tolkienianjedi опубликовал в сети ролик с участием Марка Хэмилла. На видео актер, известный по роли Люка Скайуокера в саге «Звездные войны», сидит на месяце в золотом комбинезоне, пока вокруг него летают космические корабли.

«Марк Хэмилл поет на немецком, 1980 год», — гласит подпись к публикации. В комментариях юзеры отметили, что клип взорвал им мозг.

Пользователи отметили, что ролик не был среди официальных материалов к «Звездным войнам», и заподозрили, что за созданием видео стоит немецкая телекомпания ZDF. Представители канала, тоже отметившиеся в комментариях, не стали этого опровергать.

На публикацию отреагировал и сам Хэмилл. «Я помню, что не хотел надевать золотой комбинезон, как отвергнутый участник ABBA, и что мне пришлось заучивать текст на иностранном языке, а главное — мысль: "Какая разница? Никто за пределами Германии никогда это не увидит!" Спасибо интернету — НИЧЕГО НЕ ИСЧЕЗАЕТ. Кто знал?» — написал актер.

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