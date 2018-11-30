Названы три самых влиятельных фильма всех времен

Итальянские исследователи из Туринского университета назвали три кинокартины, которые сильнее всего повлияли на развитие искусства. Лидером рейтинга стала картина «Волшебник страны Оз» 1939 года, сообщается в статье, опубликованной в журнале Applied Network Science в пятницу, 30 ноября.

Второе место заняла первая лента серии «Звездные войны» — «Новая надежда» 1977 года, снятая Джорджем Лукасом. На третьей строчке — картина Альфреда Хичкока «Психо» 1960 года.

«Успешность фильма обычно измеряется по доходам от кассовых сборов или мнению профессиональных критиков. Такие меры, однако, могут быть подвержены внешним факторам, таким как реклама или тренды, и не демонстрируют влияние фильма на протяжении длительного отрезка времени», — отметили авторы работы.

Для исследования ученые использовали киноресурс IMDb. «Нашей задачей было измерить успех фильма, учитывая то, как он повлиял на другие ленты, вышедшие после его премьеры, как с точки зрения экономики, так и искусства», — объяснили они.

Авторы подчеркнули, что результаты их работы более актуальны для западной культуры, поскольку сайт IMDb фокусируется именно на западных кинолентах и актерах.

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