Названы лучшие сцены секса в кино

Издание The Independent составило список из десяти лучших сцен секса в истории кинематографа.

В перечень вошла лента «Валентинка» с Райаном Гослингом и Мишель Уильямс. Кинокритики отметили сцену с оральным сексом в душе, за которую фильму хотели поставить возрастной рейтинг 17+. Гослинг подчеркивал, что эпизод получился не сексуальным, а весьма реалистичным.

Также в списке — сцена группового секса в «И твою маму тоже» Альфонсо Куарона, эпизоды из фильма «Любовь и баскетбол» Джины Принс-Байтвуд, гей-мелодрамы «Божья земля» Фрэнсиса Ли и лесбийской драмы «Кэрол» с Кейт Бланшетт и Руни Марой.

Помимо этого, кинокритики выделили революционную для 1973 года сцену из триллера «А теперь не смотри», эпизод мастурбации персонажа Наоми Уоттс из «Малхолланд Драйв» и сцену измены в ленте «Неверная» с Дианой Лэйн. В перечне также указаны эпизоды из анимационной картины «Отряд "Америка": Всемирная полиция» и драмы о взрослеющем темнокожем подростке-гее «Лунный свет», удостоенной премии «Оскар» в 2016 году.

В феврале журнал People составил список культовых эротических сцен в истории мирового кинематографа. В этот перечень попали эпизоды из «Титаника», «Красотки», «Призрака» и «Игры престолов».

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