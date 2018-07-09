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Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса и обнаженки в кино

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Натали Дормер

Актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», ответила на критику фильма «Невидимка», в котором выступила соавтором сценария и сыграла главную роль. Ленту обвинили в избыточной обнаженке и романтизации садизма, передает The Guardian.

36-летняя Дормер заявила, что сексуальность играет важную роль в атмосфере триллера. «В конце концов, у всех нас есть тела. В фильме есть сцена секса, которую я назвала бы любовной сценой, — это метафора того, как мой персонаж сближается с героем Эда Скрейна. Обнаженка прекрасно это демонстрирует», — подчеркнула актриса.

Она отметила, что сцена в душе, в которой ее героиня также предстает голой, раскрывает персонажа — зрители видят ее татуированное тело и понимают, что она не та, кем кажется.

«Невидимка» рассказывает о слепой девушке Софии (Дормер), которая становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Режиссером выступил Энтони Бирн, написавший вместе с Дормер сценарий картины. В ленте также снялись Эмили Ратаковски, Джоэли Ричардсон и Джеймс Космо.

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