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Звезда «Игры престолов» за несколько лет превратила мужа-миллионера в попрошайку

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Питер Лоуран

Бывшего мужа актрисы Лины Хиди нашли на улице британского города Лидс играющим на гитаре за милостыню. До свадьбы с артисткой 39-летний Питер Лоуран жил в Голливуде, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

«Питер полностью исчерпал свои финансы за последние несколько лет. Ему пришлось очень нелегко, как и сейчас. Он перешел от жизни миллионера в Голливуде к жизни на пособие в Лидсе», — рассказал собеседник издания.

Лоуран и Хиди поженились в 2007 году, в 2010-м у них появился сын. Супруги подали на развод спустя год, их расставание сопровождалось длительным судебным процессом. Отмечается, что друзья Лоурана создали страницу на сайте GoFundMe, где попросили соболезнующих помочь мужчине оплатить его расходы на суд и адвокатов.

Лина Хиди — английская актриса, получившая мировую известность благодаря исполнению роли Серсеи Ланнистер в фэнтезийном сериале «Игра престолов».

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