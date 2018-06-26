Вдову Михаила Круга ограбили

Эстрадная певица Ирина Круг, вдова шансонье Михаила Круга, стала жертвой ограбления. Инцидент произошел в ночь на 26 июня, передает «Собеседник».

Неизвестные проникли в дом артистки, разбудив ее. Круг вызвала полицию, подозреваемые разыскиваются.

Представительница певицы Анна Тимохина отказалась раскрыть подробности произошедшего до окончания оперативных действий. «Я знаю, что это произошло сегодня ночью и что все были дома, но никто не проснулся. Ирина позвонила, единственное, что сказала, что в дом проникли. Она очень быстро мне сказала, поэтому о ее состоянии не могу ничего сказать. Она к телефону не подходит», — поведала она.

Ирина Круг — 42-летняя исполнительница русского шансона, многократная обладательница премии «Шансон года». Вторая жена Михаила Круга, за которого вышла замуж в 2001 году. В 2018-м она получила звание народной артистки России.

Ранее 26 июня сообщалось, что звезду сериала «Садовое кольцо» Марию Миронову ограбили на Садовом кольце. Она заявила, что провела «в ментовке полночи». Миронова также сыграла ведущие роли в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «Салют-7».

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