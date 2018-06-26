Снятый с рейса из-за «невыносимой вони» лидер группы «До Мажор» умер от некроза

Лидер советской и российской арт-рок-группы «До Мажор» Андрей Сучилин скончался в Португалии. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Исполнителю было 58 лет. Он умер от некроза тканей.

Сучилин оказался в Португалии 30 мая после того, как его сняли с рейса в городе Фаро. Как сообщал The Mirror, самолет совершил экстренную посадку из-за «невыносимого зловония», исходящего от одного из пассажиров, из-за которого людей рвало, некоторые падали в обморок.

Позже музыкант признался в Facebook, что этим пассажиром был он: «Я отловил заболевание, которое (молчим как и почему) делает человека весьма вонючим».

Он оказался в Португалии без средств и с закончившейся страховкой. Его хотели госпитализировать в аэропорту, но он отказался, мотивируя это тем, что доктор, осмотревший его на курорте в Испании, назвал его болезнь «обычной пляжной инфекцией». Вскоре состояние Сучилина резко ухудшилось, его положили в реанимацию. Ему диагностировали некроз тканей. Исполнитель перенес множество операций, впал в кому и умер 25 июня.

