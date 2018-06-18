Кобзон попал в онкобольницу

Эстрадный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон попал в больницу. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает Telegram-канал «112».

«Иосиф Кобзон самостоятельно обратился в столичный онкоцентр с жалобами на ухудшение самочувствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи предложили исполнителю остаться в госпитале для проведения обследования. «Народный артист занял палату в хирургии, на 18-м этаже», — уточняется в публикации.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.

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