В сети назвали самый могущественный тандем в «Игре престолов»

Поклонники фэнтезийной саги «Игра престолов» посчитали Брана Старка и Сэмвелла Тарли самым могущественным тандемом в сериале. Об этом пишет Mashable во вторник, 29 августа.

Первым об этом заявил пользователь Reddit с ником kinboy. «Самый любознательный персонаж встречается со всезнающим персонажем — они же создадут первый в Вестеросе интернет», — написал он.

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Отмечается, что способному видеть прошлое Брану, по-видимому, необходим «координатор» в виде Сэмвелла, который направляет его талант в нужное русло, задавая наводящие вопросы. Таким образом, перед ними открыты любые тайны и заговоры.

Ранее в августе поклонники сериала выдвинули теорию, согласно которой Бран в будущем превратится в главного антагониста сериала Короля Ночи. На это фанатов натолкнуло визуальное сходство юноши с предводителем белых ходоков.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.