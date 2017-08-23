Фанаты «Игры престолов» раскрыли тайну главного антагониста сериала

Поклонники «Игры престолов» выдвинули теорию о происхождении Короля Ночи, главного антагониста фэнтезийного сериала. Об этом в среду, 23 августа, пишет Mashable.

Фанаты обнаружили визуальное сходство предводителя белых ходоков с Браном Старком из Винтерфелла. Бран обладает магической способностью вселяться в животных и управлять ими, а также видеть прошлое и изменять его. Король Ночи, в свою очередь, умеет оживлять мертвецов и превращать людей в своих приспешников.

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Согласно теории, Бран «застрял» в прошлом и превратился в Короля Ночи. Поклонники предположили, что он несет ответственность за все значимые события, произошедшие в Вестеросе.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля.