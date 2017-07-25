Дерматолог проанализировал таинственную болезнь из «Игры престолов»

Доктор Жюль Липофф, ведущий сотрудник кафедры клинической дерматологии в Пенсильванском университете, проанализировал серую хворь — вымышленную таинственную болезнь из фэнтезийного сериала «Игра престолов», которой оказался заражен персонаж Джорах Мормонт. Он нашел прообраз инфекции, причины ее возникновения и методы ее лечения, пишет издание Vox.

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По словам Липоффа, серая хворь — инфекция, более заразная, чем лихорадка Эбола. По степени опасности она напоминает сибирскую язву или черную оспу. Дерматолог отметил, что болезнь отлична от лепры, несмотря на внешнее сходство (зараженные покрываются наростами).

Липофф подчеркнул, что серая хворь, скорее всего, вызвана неклеточным инфекционным агентом, схожим с вирусом папилломы человека, так как передается через прикосновение. При этом роль в распространении заболевания может играть генетическая предрасположенность — персонаж «Игры престолов» принцесса Ширен Баратеон, заразившаяся серой хворью в детстве, сумела побороть смертельную болезнь, хотя половина ее лица осталась испещрена шрамами.

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Как отметил дерматолог, для того, чтобы разработать вакцину от серой хвори, необходимо выделить вирус. Беря во внимание феномен Ширен, смертельная болезнь может быть остановлена.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля.