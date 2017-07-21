Принц Уильям с женой попытались вызнать спойлеры у актера из «Игры престолов»

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, встретились с немецким актером из фэнтези-сериала «Игра престолов» Томом Влашихой (Якен Хгар). Королевская семья попыталась разузнать, что произойдет в новом сезоне, сообщил артист газете The Mirror в пятницу, 21 июля.

«Они рассказали, что очень любят "Игру престолов" и смотрели все серии. Они хотели услышать спойлеры, но я ответил, что не могу их раскрыть», — поведал Влашиха.

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По словам актера, он удивился тому, что Уильям и Кейт находят время на просмотр сериала.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля. Якен Хгар в исполнении Влашихи — Безликий из Браавоса, персонаж, способный менять обличья.