Российский актер сыграет со звездой «Игры престолов» в зомби-хорроре

Российский актер Константин Крюков снимется в постапокалиптическом фильме «Лес рук и зубов» вместе с британской актрисой Мэйси Уильямс. Об этом продюсер картины рассказал на очной защите проектов в Фонде кино, пишет РИА Новости в четверг, 20 июля.

Фильм-антиутопия расскажет о недалеком будущем, где большая часть человечества поражена вирусом, превратившим людей в зомби. Главная героиня, девушка Мэри (Уильямс), руководит группой выживших, пытаясь отыскать безопасное место для жизни.

По словам представителя проекта, доля российских продюсеров в фильме составляет около 25 процентов. Режиссером и сопродюсером ленты выступит Кейт Маберли, ранее снимавшаяся в картинах «Волшебная страна», «Читая мысли» и «Козы».

Константин Крюков снимался в таких фильмах, как «Вурдалаки», «Generation П», «Нулевой километр» и «9 рота». Мэйси Уильямс наиболее известна по роли Арьи Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов».