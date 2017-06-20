Культура
 

Авторы «Игры престолов» показали новые кадры со съемок седьмого сезона

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: HBO España / Facebook

Телеканал HBO провел в Мадриде выставку, посвященную седьмому сезону «Игры престолов», где фанатам показали новые кадры со съемок фэнтезийного сериала. Видеоклип, показанный поклонникам, опубликован на странице компании в Facebook.

В ролике появляется Арья Старк (Мэйси Уильямс), которая предлагает «увидеть то, что раньше никто не видел». «Обещайте, что никому об этом не расскажете», — добавляет героиня. Затем на экране показываются кадры со съемок очередного сезона.

19 июня датский актер Пилу Асбек рассказал о самом злобном персонаже «Игры престолов». По его словам, антагонист Эйрон Грейджой переплюнул Рамси Болтона и Джоффри Баратеона.

Премьера седьмой части «Игры престолов» состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в новом сезоне будет семь серий, он будет предпоследним. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Актер Асбек рассказал о самом злобном персонаже «Игры престолов»
СМИ раскрыли настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»
В новом сезоне «Игры престолов» подожгли рекордное число людей
Последние новости
Ударивший кулаком в спину росгвардейца на митинге задержан в Петербурге
Украинец с «Сайгой» на Mercedes попытался въехать в ДНР
Турфирма отказалась посылать американцев в КНДР после смерти студента из США
Умерла модельер Карла Фенди
Большинство россиян удовлетворили ответы Путина на прямой линии
Климатологи спрогнозировали смертельную для человечества жару
Австралия приостановила авиаудары по Сирии
Другие материалы рубрики
Культура00:0917 июня

Венецианская школа чувственности

Пушкинский музей завершает сезон выставкой о Возрождении
11:1619 июня

Рэпер Джей Зи анонсировал новый альбом и выпустил отрывок клипа

10:23Сегодня

Умер актер из сериалов «Доктор Кто» и «Катастрофа»

09:27Сегодня

В организме Кэрри Фишер нашли следы кокаина, героина, метадона и алкоголя

Культура00:13Сегодня

Девочка изо льда

Сбудется ли мечта о тепле в «угрюмой стране беспечного народа»
08:4017 июня

Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер

23:4519 июня

Задержан бывший директор «Гоголь-центра» Малобродский

16:4816 июня

В честь умершего актера Адама Уэста подали бэт-сигнал

Культура00:0318 июня

«Та была вполне красива и необузданна»

Томас Макгуэйн о том, как фрик влюбился в юную миллионершу
17:4519 июня

Шнуров представил продолжение книги «Музыка для мужика» об истории «Ленинграда»

18:2019 июня

Обвиненный в домогательствах Косби вышел на свободу из-за судебных нарушений

15:4816 июня

Умер актер из «Гарри Поттера»

Россия
Святые стражники и разбойники
О чем молятся и в чем каются прихожане храма Бутырской тюрьмы
«Это наглость и дерзость со стороны США»
Что стоит за решением американской коалиции сбить сирийский истребитель
Москвичи нашли запертого в машине медвежонка
Минздрав не нашел в России здоровых старшеклассников
Налог на хвосты
О планах государства по контролю за владением животными и бизнесом на них
Теплоход сел на мель на Беломорканале
МЧС направило водолазов на поиски пропавших на Ладоге подростков
Все материалы
Мир
Скорее жив, чем мертв
В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Австралия приостановила авиаудары по Сирии
В Аргентине обнаружили секретный склад с вещами нацистов
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
Все материалы
Бывший СССР
Участники акции «Спаси свой язык» в КиевеПроглотили язык
Насколько Киев преуспел в бытовой украинизации
Украинец с «Сайгой» на Mercedes попытался въехать в ДНР
Порошенко обнаружил фантастическую поддержку Украины в США
Белый дом подтвердил встречу Трампа с Порошенко
В Москву с государственным визитом прибыл президент Киргизии
Белый дом подтвердил встречу Порошенко с Пенсом
Визит Порошенко в США назвали необходимостью для «отбеливания имиджа Трампа»
Все материалы
Финансы
Proxy для форекса
К чему приведет блокировка сайтов иностранных форекс-дилеров
Российская пшеница подорожала
Минфин поддержал законопроект о продаже алкоголя на АЗС
Россияне стали есть меньше хлеба
Стресс-тесты показали устойчивость российских банков
Минфин приступил к размещению евробондов
Аргентина разместит столетние облигации
Все материалы
Бизнес
Топливо нон грата
Какое будущее ждет дизельный транспорт
Леонид Радзиховский: Квартирный вопрос
Как и почему голосовали москвичи за снос пятиэтажек
Взялись за старое
Почему в Европе снова заговорили о «Южном потоке»
Китайцы построят на Урале скоростную железную дорогу
Компоненты для ВЭУ решили выпускать на волгодонском заводе «Атоммаш»
Россельхознадзор предупредил о появлении в супермаркетах просроченной рыбы
«Росатом» с партнерами вложит 2 миллиарда евро в строительство ветропарков
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Непроходимый вор
Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ
Бойцы призрачного фронта
Кто и почему запрещает военным соцсети
Белоруссия купила истребители Су-30СМ
Ударивший кулаком в спину росгвардейца на митинге задержан в Петербурге
«Вертолеты России» и военные обсудят выпуск новой версии вертолета-амфибии Ми-14
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Тоже спорт
Чем запомнился российский киберспортивный турнир мирового уровня
Названа причина расцвета популяции динозавров
Климатологи спрогнозировали смертельную для человечества жару
Раскрыты характеристики YotaPhone 3
Раскрыта тайна происхождения домашних кошек
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко «Трамп не пропустил ни одного боя Емельяненко»
Глава Международной федерации самбо о включении вида в программу ОИ и политике
Сергей КовалевКрушить и не сдаваться
Что ждет Сергея Ковалева после двух поражений подряд от американца Андре Уорда
Незаконченный разгром
Действующие чемпионы мира с победы стартовали на Кубке Конфедераций
Самый дешевый билет на бой Мэйуэзера и Макгрегора обойдется в 2 тысячи евро
Ковалев отказался ставить точку в противостоянии с Уордом
Смолов совершил больше всех удачных обводок в первом туре Кубка конфедераций
Погба пробежал наперегонки по Великой Китайской стене
Все материалы
Культура
Девушка с характером
Самые рискованные роли отмечающей 50-летний юбилей Николь Кидман
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
Девочка изо льда
Сбудется ли мечта о тепле в «угрюмой стране беспечного народа»
Авторы «Игры престолов» показали новые кадры со съемок седьмого сезона
Умер актер из сериалов «Доктор Кто» и «Катастрофа»
В организме Кэрри Фишер нашли следы кокаина, героина, метадона и алкоголя
«Был вынос мозга полный»
Почему все устали от умных текстов
Все материалы
Интернет и СМИ
Ролик, деньги, два ствола
Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
Сотни домашних веб-камер оказались доступны подглядывающим китайцам
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Личные данные 198 миллионов избирателей США вылились в сеть
В сети появился «предвыборный ролик» метящего в президенты России блогера
В сети посмеялись над побрезговавшим обнюхать хомяка псом
Роскомнадзор потребовал от 103 сайтов удалить «Интервью с Путиным»
Все материалы
Ценности
Микаэла ШиффринВход с конем
Чем занимались парижанки на ипподроме в Шантийи
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
Philipp Plein показал коллекцию одежды для бунтарей на Lamborghini
Умерла модельер Карла Фенди
Пол Смит вдохновился осьминогом
Британский дизайнер создал проект тримарана с мечетью на борту
Бренд Hugo одел женщин в прозрачные платья
Все материалы
Путешествия
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Из-за задержки почти 200 рейсов «Вим-Авиа» возбудили административное дело
Турфирма отказалась посылать американцев в КНДР после смерти студента из США
В России появился второй удостоенный «Голубого флага» пляж
Пассажиров чартеров «Вим-Авиа» задумали перевозить иностранными авиакомпаниями
Вагончик тронулся
Пять старинных вокзалов России, действующих и в наши дни
Все материалы
Из жизни
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Британка потратила 25 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби
«Самый красивый преступник США» вышел на подиум в Милане
Защитники животных отдали пропавшего более 10 лет назад кота хозяйке
Все материалы
Эксклюзивные автомобили, которые лишились «обуви»
Какие машины «разували» мелкие воришки
Самые «слепые» кроссоверы
Американцы назвали вседорожники с очень плохими фарами
По прозвищу зверь
Тест лучшего Mercedes-AMG в истории
Как сделать лучшие в мире автомобили еще лучше
История тюнинг-ателье: RUF
Cadillac XTS стал короче после обновления
«Хонда» показала первое изображение нового «Аккорда»
Ford вывел на дороги новый Focus с серийным кузовом и салоном
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы