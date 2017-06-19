Актер Асбек рассказал о самом злобном персонаже «Игры престолов»

Датский актер Пилу Асбек, исполнивший роль Эйрона Грейджоя в сериале «Игра престолов», назвал своего персонажа самым злобным антагонистом фэнтезийной саги. Об этом он заявил журналу Empire, пишет The Independent в понедельник, 19 июня.

«После этого сезона Рамси покажется вам маленьким ребенком», — пообещал Асбек. По его словам, новый злодей переплюнул даже короля Джоффри Баратеона (Джек Глисон).

Актер подчеркнул, что Эйрон в сериале предстает настоящим психопатом: «В одной сцене я хочу быть очаровательным, в другой — насильником, в третьей я хочу кого-то убить».

Рамси Болтон (Иван Реон) — один из главных злодеев предыдущих сезонов. Эйрон Грейджой появляется в «Игре престолов» в конце шестой части.

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16 июня пользователи соцсетей узнали новый спойлер к седьмому сезону — настоящее имя Джона Сноу (Кит Харингтон), одного из главных героев сериала.

Премьера седьмой части «Игры престолов» состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в новом сезоне будет семь серий, он будет предпоследним. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.