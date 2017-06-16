СМИ раскрыли настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»

Американский журнал Empire опубликовал в новом выпуске спойлер к новому сезону фэнтезийного сериала «Игра престолов». Отрывок статьи опубликован на фотохостинге Imgur.

В анонсе седьмого сезона утверждается, что Джона Сноу, одного из главных персонажей «Игры престолов», на самом деле зовут Джахарис Таргариен. Отмечается, что по сюжету о настоящем имени героя узнает Брандон Старк, сводный брат Сноу, обладающий магическими способностями.

Таргариены — королевская династия, долгое время правившая королевствами Вестероса.

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8 июня сообщалось, что во время создания нового сезона авторы сериала побили рекорд по числу горящих людей на съемочной площадке.

Премьера седьмой части «Игры престолов» состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в новом сезоне будет семь серий, он станет предпоследним.

«Игра престолов» выходит на HBO с 2011 года. Съемки восьмой части начнутся осенью. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.