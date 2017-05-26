Новый трейлер «Игры престолов» стал самым просматриваемым в истории телевидения

Проморолик седьмого сезона «Игры престолов» стал самым просматриваемым трейлером в истории телевидения. Об этом Deadline сообщили в пресс-службе канала HBO.
Двухминутный клип набрал 61 миллион просмотров за первые 24 часа после его публикации на YouTube. Отмечается, что это рекорд для трейлера любого телевизионного шоу.
Видео появилось в сети 24 мая. В нем один из главных героев сериала Джон Сноу объявляет, что началась Великая война.
Премьера новых эпизодов состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь серий.
«Игра престолов» выходит на HBO с 2011 года. Седьмой сезон станет предпоследним, съемки заключительной восьмой части начнутся осенью. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.