VR-клип Gorillaz побил рекорд россиян из «Успешной группы» по просмотрам

Музыкальное видео британской группы Gorillaz на песню Saturnz Barz, снятое в формате 360 градусов, побило рекорд по количеству просмотров VR-клипов, установленный российской «Успешной группой» с роликом на трек «Странный». Об этом сообщает NME.

Видео Gorillaz набрало более трех миллионов просмотров за первые 48 часов. На данный момент его посмотрели 5,4 миллиона раз.

Gorillaz выпустили клип на Saturnz Barz 24 марта 2017-го. Помимо VR-видео, группа опубликовала его обычную версию и еще три музыкальных ролика на композиции Andromeda, Weʼve Got The Power и Ascension. Песни вошли в новый альбом коллектива, Humanz, релиз которого намечен на 28 апреля.

VR-клип на песню «Странный», выложенный на YouTube в октябре 2016 года, за первые двое суток набрал 1,3 миллиона просмотров. В ролике группа молодых людей танцует под музыку.

Видео: Gorillaz / YouTube

Gorillaz — виртуальная рок-группа, основанная в 1998 году лидером Blur Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. В дискографии коллектива четыре студийных альбома.

VR-клип — видео в формате 360 градусов, которое создает у зрителя эффект присутствия.