Тиль Швайгер сыграет в российском фильме по роману Достоевского в формате VR

Немецкий актер Тиль Швайгер сыграет в российском фильме «Преступление и наказание», экранизации одноименного романа Федора Достоевского. Об этом заявил продюсер ленты Алексей Петрухин, передает РИА Новости в среду, 8 февраля.

По словам режиссера картины Романа Доронина, «Преступление и наказание» снимут в формате виртуальной реальности VR 360. «Надев шлем, вы не смотрите кино на экране, а находитесь в нем. Год назад технологии были дорогими, а сейчас мы можем сделать такой революционный проект. У нас есть возможность опередить весь мировой кинематограф», — отметил Доронин.

Повествование в фильме будет вестись от лица Дуни, сестры главного персонажа романа Родиона Раскольникова. Лента выйдет на экраны в конце 2018 года.

VR-фильмы — кино в формате 360 градусов, которое создает у зрителя эффект присутствия. Смотреть такую картину можно с помощью очков и шлемов виртуальной реальности.