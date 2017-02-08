Режиссер «На игле» назвал Андрея Тарковского богом кинематографистов

Британский режиссер и продюсер Дэнни Бойл заявил, что считает Андрея Тарковского божеством кинематографистов. Об этом сообщает ТАСС в среду, 8 февраля.

«В России есть Тарковский, для нас он бог», — подчеркнул Бойл на пресс-конференции в Москве. Он отметил, что каждый кинематографист должен посмотреть фильмы этого советского режиссера.

Бойл приехал в Россию, чтобы представить свою новую ленту «Т2 Трейнспоттинг», продолжение его картины «На игле». Премьера фильма намечена на 8 марта 2017 года.

Сиквел основан на романе «Порно» шотландца Ирвина Уэлша. В фильме снялись актеры из оригинальной картины. Действие ленты разворачивается спустя 20 лет после событий «На игле».

Андрей Тарковский — режиссер и сценарист. Он снял такие фильмы, как «Солярис», «Сталкер», «Андрей Рублев», «Зеркало», «Иваново детство» и «Ностальгия». Тарковский также поставил «Гамлета» в «Ленкоме» и «Бориса Годунова» в лондонском Королевском театре. Он умер 29 декабря 1986 года в возрасте 54 лет.