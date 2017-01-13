Режиссер сравнил «Викинг» с фильмами Тарковского

Режиссер исторической драмы «Викинг» Андрей Кравчук провел параллель между своей лентой и фильмом Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Комментарий кинематографиста опубликован на kp.ru.

Кравчук ответил на критику в адрес создателей «Викинга», которых упрекают за то, что в картине излишне детально показана антисанитария Древней Руси. «Зрители интуитивно хотят сказки, иллюстраций в духе Билибина или Васнецова. В свое время "Андрей Рублев" тоже получил по полной программе — и от Солженицына, и от Глазунова. Причем тоже за грязь», — заявил режиссер.

Историческая драма «Викинг» стала первой российской картиной, которая вошла в общемировую десятку самых кассовых лент уикенда. С 5 по 8 января лента собрала 6,7 миллиона долларов и обошла картину «Призрачная красота» с участием Уилла Смита. При этом последняя демонстрировалась в 49 странах, а «Викинг» — в четырех (Россия и государства Прибалтики).

В России «Викинг» установил кассовый рекорд, собрав 142 миллиона рублей в первый день проката и более миллиарда рублей за девять дней. Фильм вышел на экраны 29 декабря.

«Викинг» рассказывает о периоде древнерусской истории до принятия христианства. Главную роль — князя Владимира — исполнил Данила Козловский.