«Викинг» собрал рекордную сумму в первый день года

Российский фильм «Викинг» в первый день 2017 года собрал в прокате рекордные 142 миллиона рублей. Об этом сообщает портал Kinobusiness.com.

Всего с 29 декабря 2016 года, когда картина вышла в широкий прокат, по 1 января 2017-го лента заработала почти 260 миллионов рублей.

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Kinobusiness.com отмечает, что у «Викинга» есть все шансы собрать более миллиарда рублей, поскольку в стране еще неделю будут длиться праздники, кроме того, за это время на экранах почти не появится серьезных конкурентов.

До этого рекордным по заработанным в первый день года считалась картина Сергея Бодрова «Седьмой сын», которая 1 января 2015-го взяла 124 миллиона рублей.

Действие в «Викинге» разворачивается в Средние века. Главные роли в ленте Андрея Кравчука исполнили Данила Козловский, Максим Суханов, Светлана Ходченкова.