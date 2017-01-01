Ходченкова поведала о подготовке к съемкам «Викинга»

Актриса Светлана Ходченкова, сыгравшая византийскую монахиню Ирину в российском фильме «Викинг», рассказала «Известиям» о подготовке к съемкам киноленты.

«Когда еще только шла подготовка к проекту и я уже была утверждена на роль, Андрей Юрьевич (Кравчук, режиссер фильма — прим. "Ленты.ру") сказал, что было бы неплохо, если бы я съездила в Грецию. Там большое количество монастырей, в которых можно понаблюдать за тем, как ведут себя монахини, как они себя преподносят, как двигаются, как ходят», — пояснила артистка.

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Ходченкова выразила надежду, что смогла привнести что-то из подсмотренного в Греции в поведение ее героини.

По сюжету, Ирина — греческая княгиня, бывшая монахиня из Византии, ставшая супругой брата князя Владимира Святославича, роль которого исполнил Данила Козловский.

Одним из первых фильм оценил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал киноленту интересной и отметил, что с удовольствием посмотрит ее еще раз.

«Викинг» стартовал в прокате 29 декабря. Картина снята на основе «Повести временных лет». Ее действие разворачивается в эпоху раннего Средневековья.