Эксперт назвал причины успеха фильма «Викинг»

Успех фильма «Викинг», попавшего в топ-10 мирового проката, связан с увеличением его аудитории за счет детей. Об этом в пятницу, 13 января, высказал в интервью Национальной службе новостей (НСН) кинокритик Давид Шнейдеров.

Эксперт отметил, что удачным ходом продюсеров стало решение сделать версии ленты — с маркировкой 18+ и 12+, что позволило привлечь в кинотеатры несовершеннолетних. «Также грамотно выбрано время для старта фильма во время школьных каникул. Фильмы, которые выходят в Новый год, традиционно собирают кассу», — сказал Шнейдеров.

Такая практика, когда фильм выходит сразу в двух возрастных маркировках, была применена впервые в мире, заявил в интервью kp.ru гендиректор Первого канала Константин Эрнст — один из продюсеров ленты. Нам нужно было сделать зрелище для кинозалов, которое могли бы смотреть подростки, но которое заинтересовывало бы и взрослых людей, — сказал Эрнст. — Отлично понимали, что для полноты художественной достоверности нам нужно делать фильм достаточно жестким и эротичным. Но понимали и то, что в этом случае значительная часть аудитории не сможет его посмотреть».

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Историческая драма «Викинг» стала первой российской картиной, которая вошла в общемировую десятку самых кассовых лент уик-энда. С 5 по 8 января лента собрала 6,7 миллиона долларов и обошла картину «Призрачная красота» с участием Уилла Смита. При этом последняя демонстрировалась в 49 странах, а «Викинг» — в четырех (Россия и государства Прибалтики).

В России «Викинг» установил кассовый рекорд, собрав 142 миллиона рублей в первый день проката и более миллиарда рублей за девять дней. Фильм вышел на экраны 29 декабря.

«Викинг» рассказывает о периоде древнерусской истории до принятия христианства. Главную роль — князя Владимира — исполнил Данила Козловский.