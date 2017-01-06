Продюсер «Викинга» ответил на критику зрителей

Продюсер фильма «Викинг» Анатолий Максимов ответил на критику зрителей, упрекнувших создателей картины в недостоверности многих событий. Интервью опубликовано на сайте «Газеты.ру» в пятницу, 6 января.

Максимов обратил внимание на тот факт, что многие критики ленты опираются на утверждения историка Василия Татищева, который писал, что Крещение на Руси шло «огнем и железом». Однако, по словам продюсера, достоверного подтверждения этой гипотезы нет.

«Ученый просто проиллюстрировал свою концепцию. События, о которых рассказывает "Викинг", находятся в зоне интерпретации. Мы предлагаем одну из них. От той эпохи не осталось главных свидетельств — письменных памятников. Мы даже не знаем, какой была письменность у наших предков», — заявил он.

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При этом Максимов отметил, что сюжет фильма в точности воспроизводит «Повесть временных лет» — «единственный бесспорный исторический документ, записанный через сто лет после смерти Владимира».

На широкие экраны картина о князе Владимире Святославовиче вышла 29 декабря 2016-го. Фильм успел посмотреть президент России Владимир Путин, назвавший ленту интересной. Продюсеры «Викинга» Константин Эрнст и Анатолий Максимов рассказали, что кинолента повествует не столько об истории Древней Руси, сколько о личном выборе каждого человека, определяющем ее ход.