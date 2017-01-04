Сборы «Викинга» составили около 700 миллионов рублей

В третий день новогодних праздников кинотеатры собрали около 545 миллионов рублей. Лидирует российский фильм «Викинг»: сборы картины за 3 января составили 199-200 миллионов рублей, а всего с момента выхода исторической драмы в прокат за билеты выручено более 670 миллионов рублей, сообщает Kinobusiness.com в среду, 4 января.

При этом эксперты отмечают общее падение сборов кинотеатров 3 января. Сборы «Викинга» упали на 9 процентов, сборы других картин — на 12-19 процентов. Российский мультфильм «Три богатыря и Морской царь» собрал около 100 миллионов рублей, фантастический блокбастер «Пассажиры» — 85 миллионов рублей (общая сумма выручки — 700 миллионов), комедия «Елки-5» — 68 миллионов при общей кассе 550 миллионов рублей.

Российский фильм «Викинг» с участием Данилы Козловского, Максима Суханова и Светланы Ходченковой в первый день 2017 года собрал в прокате рекордные 142 миллиона рублей. Сюжет картины разворачивается в Древней Руси во времена, предшествующие принятию христианства киевским князем Владимиром.