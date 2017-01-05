Власти Крыма пригласили окунуться в атмосферу «Викинга»

Туристы смогут окунуться в атмосферу исторического фильма «Викинг», посетив основные места проходивших в Крыму съемок. Об этом в четверг, 5 января, заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передает РИА Новости.

«Мы уверены, что в Крыму появятся новые туристические маршруты по местам съемок масштабных кинолент», — отметил Черняк. Парламентарий подчеркнул, что в наследие от кинематографистов полуострову остался «поражающий своими масштабами» кинопарк, призванный стать новым местом туристического показа.

Материалы по теме «Многие голливудские продюсеры могли бы нам позавидовать» Светлана Ходченкова о масштабе «Викинга» и о том, что отличает хороших режиссеров от плохих

Натурные сцены «Викинга» снимались на Тайганском водохранилище (Белогорский район), в Генуэзской крепости (Судак), в поселке Школьное (Симферопольский район), в Бахчисарае и на мысе Фиолент (Севастополь).

Продюсеры «Викинга» Константин Эрнст и Анатолий Максимов рассказали, что кинолента повествует не столько об истории Древней Руси, сколько о личном выборе каждого человека, определяющем ее ход. По словам Эрнста, картина уже собрала в прокате 735 миллионов рублей.

На широкие экраны картина о князе Владимире Святославовиче вышла 29 декабря 2016-го. Фильм успел посмотреть президент России Владимир Путин, назвавший ленту интересной.