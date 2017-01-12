«Викинг» стал первым российским фильмом в топ-10 мирового проката

Историческая драма «Викинг» стала первым российским фильмом, попавшим в общемировую десятку самых кассовых картин уик-энда. Об этом сообщает сайт Kinodata.

С 5 по 8 января лента собрала 6,7 миллиона долларов и обошла картину «Призрачная красота» с участием Уилла Смита, притом что последняя демонстрировалась в 49 странах, а «Викинг» — в четырех (Россия и государства Прибалтики).

Среди других лидеров мирового проката уик-энда 5-8 января фильмы «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры» и «Великая стена».

В России «Викинг» установил кассовый рекорд, собрав 142 миллиона рублей в первый день проката и более миллиарда рублей за первые девять дней показа в кинотеатрах. Он вышел на экраны 29 декабря.

«Викинг» рассказывает о периоде древнерусской истории перед принятием христианства. Главную роль — князя Владимира — сыграл Данила Козловский. Картина вышла на экраны 29 декабря и идет в двух версиях — «12 плюс» и «18 плюс».