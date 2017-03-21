Пользователи сети угадали пароль от аккаунта с новыми песнями Gorillaz

Четыре демоверсии треков с предстоящего альбома британской группы Gorillaz утекли в сеть. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает издание Business Insider.

Как отмечается, записи были загружены в приватный аккаунт на видеохостинге Vimeo. Пользователи обнаружили его по запросу Saturnz Barz — ранее стало известно, что так будет называться одна из композиций с будущей пластинки.

Оказалось, что аккаунт защищен элементарным четырехзначным паролем. Юзерам удалось угадать комбинацию — 2017 — и получить доступ к роликам.

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Записи были выложены на платформу Диланом Бирном, осветителем, сотрудничающим с коллективом. Предположительно, он готовился к будущим выступлениям группы, для чего и загрузил песни в свой аккаунт. Как отмечает издание, Бирн, вероятно, не учел, что канал можно найти через поиск в Google.

В Gorillaz заметили утечку и удалили записи с хостинга.

Gorillaz — британская виртуальная группа, состоящая из четырех анимационных персонажей: 2D, Мердока Никкалса, Нудл и Рассела Хоббса. Коллектив был создан вокалистом английской рок-группы Blur Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом в 1998 году.