Gorillaz сняли клип в небоскребе «Трамп-тауэр»

Виртуальная британская группа Gorillaz опубликовала первую песню за пять лет. Трек Hallelulah Money коллектив записал совместно с поэтом и лауреатом Mercury Prize Бенджамином Клементином, который в видео поет из небоскреба «Трамп-тауэр». Песня вышла накануне инаугурации избранного президента США.

Композиция стала синглом с предстоящего альбома Gorillaz, запланированного к выпуску в 2017 году.

Gorillaz — британский музыкальный проект, включающий в себя вымышленную вселенную, которая окружает виртуальную группу, состоящую из четырех анимационных участников: 2D, Мердока Никкалса, Нудл и Рассела Хоббса. Проект был создан вокалистом английской рок-группы Blur Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом в 1998-м, а их первый альбом вышел в 2001 году и разошелся в количестве семи миллионов копий.