Gorillaz объявили дату собственного фестиваля

Виртуальная британская группа Gorillaz объявила о собственном музыкальном фестивале, сообщает The Independent.

Фестиваль Demon Days, названный так в честь второго альбома Gorillaz, пройдет 10 июня в развлекательном парке Dreamland Margate в графстве Кент (Великобритания). Gorillaz пока единственный заявленный участник мероприятия, остальные будут объявлены позже.

Продажа билетов начнется 10 марта. Redbull TV будет вести прямую трансляцию концерта.

Gorillaz не выступали с 2011 года, когда вышел их четвертый, последний на сегодняшний день, альбом The Fall. B 2015 году участники проекта — лидер группы Blur Дэймон Албарн и художник Джейми Хьюлетт — начали работу над новой пластинкой, которая, как ожидается, выйдет во второй половине 2017 года.

Gorillaz появились в 1998 году. Музыканты группы — 2D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс — выдуманные персонажи, за которыми стоит Албарн и приглашенные артисты. Хьюлетт обеспечивает визуальные аспекты Gorillaz, создавая запоминающиеся образы и анимацию. В разное время с Gorillaz сотрудничали такие артисты, как Мос Деф, Лу Рид, Снуп Догг, Нене Черри, Ибрагим Феррер.