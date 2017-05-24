Вышел трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

В сети появился трейлер седьмого сезона американского сериала «Игра престолов». Ролик опубликован на официальном канале YouTube в среду, 24 мая.

В клипе один из главных героев проекта Джон Сноу объявляет, что началась Великая война.

Премьера новых эпизодов состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь серий.

Драматический фэнтези-сериал выходит с 2011 года. После седьмого сезона запланирован еще один — последний. Литературной основой стал цикл книг «Песнь льда и пламени» фантаста Джорджа Мартина.