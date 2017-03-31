Вышел первый трейлер новой «Игры престолов»

В сети появился первый проморолик седьмого сезона «Игры престолов». Клип под композицию Sit Down британской рок-группы James опубликован на YouTube-канале сериала.

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В трейлере появляются главные персонажи сериала — Джон Сноу, Дейнерис Таргариен и Серсея Ланнистер.

Премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится 16 июля.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми» и шесть сезонов. Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть сериала станет предпоследней, дата выхода восьмого сезона не раскрывается.