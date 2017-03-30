«Самарская Леди Гага» раскрыла подробности о своей роли в «Игре престолов»

Россиянка Александра Гусева, получившая роль в американском сериале «Игра престолов», раскрыла подробности о своем персонаже. Девушка сыграет мифического злодея. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «360», опубликованном в четверг, 30 марта.

«Мой персонаж — это мифическое существо, отрицательный герой, наделенный магическими способностями. Не знаю, долго ли он проживет, но как известно мне, там будет любовная линия», — отметила Гусева. Она добавила, что злодейку будут звать Оливией.

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Артистка отметила, что не является поклонницей «Игры престолов» и считает сериал скучным. По ее словам, ей будут платить по тысяче евро за рабочий день. Она появится в восьмом, заключительном сезоне фэнтезийной саги.

Гусева — 23-летняя уроженка Самары. Она снимается в шоу «Леди Саша», где пародирует американскую певицу Леди Гагу. Ранее девушка опровергала слухи о том, что она транссексуал, сделавший операцию по смене пола в 17 лет.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года и получил за это время 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть саги станет предпоследней. Съемки финального сезона начнутся в сентябре.