Принц Уильям и его жена потребовали 1,5 миллиона евро за публикацию топлес-фото

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, потребовали 1,5 миллиона евро от глянцевого журнала Closer. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает Agence France-Presse.

Как утверждается в материале агентства, предметом судебного разбирательства стали опубликованные Closer в сентябре 2012 года фотографии загорающей топлес Миддлтон, которые, по словам супругов, нанесли им моральный ущерб. Всего в журнале разместили 12 снимков герцогини.

«Во время второго медового месяца Кейт и Уильям выбрали Прованс, чтобы вдоволь насладиться романтическим пребыванием в обществе друг друга», — говорилось в описании под фото.

Отмечается, что в редакции Closer убеждены, что снимки герцогини ни в коем случае не унижают достоинства Миддлтон. По их словам, на фотографиях запечатлена «красивая, влюбленная и современная» пара.

Утром во вторник, 2 мая, сотрудники глянцевого журнала предстали перед судом города Нантер по обвинению в нарушении права на частную жизнь.