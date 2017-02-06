Принц Гарри обогнал принца Уильяма и Кейт Миддлтон в забеге на 50 метров

Британские принцы Гарри и Уильям, а также герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пробежали 50 метров наперегонки. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В воскресенье, 5 февраля, около 150 бегунов собрались в парке возле Олимпийского стадиона в Лондоне. Они пришли для тренировки перед марафоном, который намечен на 23 апреля. Члены королевской семьи присоединились к ним, чтобы привлечь внимание к благотворительной организации Heads Together.

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Организаторы тренировки предложили Гарри, Уильяму и Кейт совершить забег на 50 метров. «Ах, мое сухожилие!» — шутливо пожаловался принц Уильям, когда ему объяснили правила, но согласился. Все трое не стали переодеваться в спортивные костюмы и соревновались в повседневной одежде.

Принц Гарри обогнал своего старшего брата и финишировал первым. Следом финишную прямую пересек принц Уильям. Последней прибежала его супруга, одетая в неподходящие для спринта обтягивающие джинсы. После забега Кейт и Уильям со смехом обняли друг друга, а Гарри похлопал брата по спине.

29 января сообщалось, что принцы Гарри и Уильям выбрали место для статуи принцессы Дианы, которая появится в Лондоне до конца этого года. Она будет установлена в Кенсингтонском дворце.