Принц Уильям станцевал «по-стариковски» в ночном клубе в Швейцарии

Отдыхающий с друзьями на швейцарском горнолыжном курорте Вербье британский принц Уильям привлек к себе внимание, танцуя в одном из местных ночных клубов. Видеозапись движений внука королевы Елизаветы II выложил в сеть портал TMZ, продублировав публикацию на своем YouTube-канале.

В комментариях к ролику пользователи YouTube назвали танец Уильяма стариковским и выразили недоумение, почему представитель династии Виндзор не научился красиво двигаться.

Ранее, 14 марта, британский таблоид The Sun сообщил, что принц приехал в Альпы без жены, герцогини Кэтрин. Она осталась с детьми в Великобритании, чтобы посетить мероприятия по случаю празднования Дня Содружества. Тем временем к мужской компании Уильяма в Вербье присоединились модели.