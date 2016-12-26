Британцы одели детей в стиле принца Джорджа

После появления принца Джорджа на рождественской службе, жители Великобритании в течение нескольких часов скупили в интернет-магазинах такое же пальто, как было на нем во время мероприятия. Об этом сообщает People.

Речь идет о сером пальто длиной до колена с пуговицами, декорированном бархатом. Одежда производства испанской марки Pepa & Co стоит около 147 долларов.

Фото: Andrew Matthews / WPA Pool / Getty Images

Pepa & Co — испанский бренд, под ним продается одежда для детей. В фирменной одежде часто появляется дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принцесса Шарлотта. Это принесло марке мировую известность.

В августе 2015 года британский журналист Макс Ноблох (Max Knoblauch) поставил эксперимент и на протяжении недели ходил в той же одежде, что и правнук королевы Великобритании Елизаветы II. На это он решился после того, как журнал GQ включил наследника британского престола в список 50 самых стильных мужчин. Ноблох просматривал снимки принца и подбирал себе одежду как на фотографиях, а потом ходил по улицам Нью-Йорка и записывал свои впечатления в специальный дневник.